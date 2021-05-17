Аргентинский Ривер Плейт столкнулся с небывалыми проблемами с составом накануне матча 4-го тура Копа Либертадорес против колумбийского Санта-Фе.

"Миллионеры" потеряли всех четырех заявленных на турнир голкиперов, сообщает Mundo Deportivo.

Бока Хуниорс одолел Ривер Плейт в Суперкласико и выбил извечного соперника из Кубка Марадоны

Армани, Болонья, Люкс и вратарь второй команды Петроли подхватили коронавирус. Накануне в рамках Кубка Марадоны ворота Ривера защищал 21-летний резервист Алан Диас. Он, как и 19-летний Агустин Гомес, в заявку на Копа Либертадорес не попали. Теперь руководство "миллионеров" просит КОНМЕБОЛ позволить дозаявить игроков из-за форс-мажора.

В случае, если конфедерация не пойдет на уступки, команда Марсело Гальярдо готовится сыграть с полевым исполнителем в воротах. К этой роли во время тренировок уже готовились двое защитников – Хонатан Майдана и Милтон Каско.

Отметим, что поединок Ривер Плейт – Санта-Фе запланирован на 19 мая. После четырех туров "миллионеры" набрали 6 очков в группе D и идут вторыми.

"Лучше, чтобы самолет с командой упал под Буэнос-Айресом": Джулай – о ЧМ-1990