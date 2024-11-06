Бенжамен Менди выиграл судебную тяжбу против Манчестер Сити, требуя вернуть большую часть своей невыплаченной заработной платы в размере 11 млн фунтов стерлингов. Об этом информирует Daily Mail. Английский клуб перестал платить защитнику после того, как ему были предъявлены обвинения в изнасиловании.

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После повторного судебного разбирательства в прошлом году Менди был оправдан по обвинению в изнасиловании женщины в своем особняке, а также попытке изнасилования другой женщины. Манчестер Сити приостановил выплату Менди зарплаты в размере 500 тысяч фунтов стерлингов в месяц в 2021 году, когда Менди был арестован во второй раз.

Иск Менди составил около 11 млн фунтов стерлингов до вычета налогов. Вердикт трибунала означает, что он будет иметь право на большую часть этой суммы, но не на всю, поскольку провел около пяти месяцев под стражей.

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