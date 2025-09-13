"Потому, что это один из лучших клубов Европы – ничего проще. Насчет целей, трудно о них говорить, потому что я лишь познакомился с новыми одноклубниками. Не уверен, какие ожидания, но очевидно – всегда побеждать в чемпионате.

Когда ты играешь за Интер, это нормально. И Лига чемпионов тоже. Они были так близки, я надеюсь помочь им в этом году достичь цели", – цитирует Аканджи GOAL.

Напомним, что Мануэль Аканджи перешел из Манчестер Сити в Интер. 30-летний защитник присоединился к клубу на правах аренды с обязательным выкупом в конце сезона. В составе "горожан" он выиграл три титула АПЛ и Лигу чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.

Дебют швейцарца может состояться уже в ближайшем дерби Италии против Ювентуса. Туринцы стартовали с двумя победами, тогда как Интер уже потерял очки с Удинезе (1:2).

