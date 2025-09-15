Бывшая звезда Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Нани уже познает такое привычное враждебное отношение россиян к остальному миру.

Нани дебютировал в российской Медиалиге, сыграв за команду Альфа-Банк против Амкала (1:3). Португалец забил в первой же игре, реализовав пенальти.

Легенда сборной Португалии объявил о завершении карьеры в 38 лет

Однако, приезд Нани в Россию вызвал настоящую истерику у российского пропагандиста Владимира Соловьева: "Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что такое счастье – к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу! И вот они, наконец-то, играют в России!

Наконец-то старцы и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье их привозят сюда! И они так радуются этому! Не хочу даже в ответ что-то говорить... Чем платить своим, лучше в любительскую лигу завезти хлам со всей Европы. И гордиться этим!" – приводит слова пропагандиста Главком.

Напомним, за свою карьеру Нани выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсию, Лацио, Орландо Сити, Венецию, Мельбурн Виктори, Адана Демирспор и Эштрелу. За сборную Португалии полузащитник провел 112 матчей и выиграл с командой Евро-2016.

"Бачив у очах усіх хлопців, що це – наш день": герой Олександрії про розгром ЛНЗ, вихід з кризи і обіцянку на Динамо