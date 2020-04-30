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Экс-звезда Манчестер Юнайтед пытается спасти родной клуб от банкротства

21:20 22 Читати українською
Экс-звезда Манчестер Юнайтед пытается спасти родной клуб от банкротства
Феллаини и Руни / Манчестер Юнайтед

Маруан Феллаини, известен по выступлениям в составе Эвертона и Манчестер Юнайтед, выделит 3 млн евро помощи бельгийскому Стандарду, который может потерять профессиональный статус.

Напомним, льежский Стадард рискует потерять профессиональный статус – "красные" не сумели пройти процедуру лицензирования на сезон 2020/21. Королевская бельгийская футбольная ассоциация сомневается в платежеспособности клуба.

Бельгийский гранд может потерять профессиональный статус – он бился с Барселоной за Кубок кубков и побеждал Ворсклу

Феллаини, который сейчас выступает в Китае за Шаньдун Лунэн, готов помочь родному клубу. Именно в Стандарде 32-летний хавбек сборной Бельгии начал профессиональную карьеру. Бывший полузащитник Эвертона и Манчестер Юнайтед готов предоставить бельгийскому клубу заем на сумму 3 млн евро, сообщает DH.

До 5 мая Стандард должен предоставить финансовые гарантии, чтобы пройти лицензирование, поэтому деньги Феллаини необходимы, как никогда. Кроме Маруана, помочь "красным" готовы и другие его игроки – в частности, Аксель Витсель.

Льежский клуб основан в 1898 году. В клубном музее "красных" 10 чемпионских титулов, 8 Кубков Бельгии и 4 Суперкубка королевства.

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Теги
Бельгия футбольные финансы Маруан Феллаини Маруан Феллаини Стандард Стандард
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