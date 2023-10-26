Британские студии на матчах Лиги чемпионов всегда наполнены юмором и курьезными ситуациями.

Бывший защитник Манчестер Сити Майка Ричардс сконфузился в студии, посвященной вечеру ЛЧ.

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Англичанин попытался повторить фирменное празднование Килиана Мбаппе, который забил Милану. Пародия 35-летнего Ричардса получилась довольно удачной, но не выдержала одежда – брюки треснули в районе паха.

Студия разорвалась хохотом, когда ведущая Кейт Абдо указала чемпиону Англии 2011/12 на его "пробоину". Ричардс быстро вернулся на кресло, пряча проблемное место, а Джейми Каррагер и Абдо буквально плакали от смеха.

Think @micahrichards might need a change of uniform. pic.twitter.com/Qj05KjYc6h — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023

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