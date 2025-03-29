Мамаду Сахо поделился информацией о своих отношениях с Юргеном Клоппом, который выгнал его из Ливерпуля.

Бывший защитник мерсисайдцев впервые рассказал детали своего конфликта с Юргеном Клоппом после расследования допингового скандала, пишет Liverpool Echo.

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По его словам экс-наставник "красных" в 2016 году хотел сделать из отстранения французского защитника показательный пример, чтобы завоевать авторитет в команде. Поэтому защитнику пришлось уйти в аренду в Кристал Пэлас, а затем перебраться туда на постоянной основе. В одном из матчей против Ливерпуля Сахо бурно отпраздновал победный гол Бентеке, за что получил критику от болельщиков мерсисайдцев за неуважение.

"Я не хочу говорить об этом много. У нас были неплохие отношения с Юргеном. Я бы с удовольствием остался на Энфилде. Но против меня использовались мелочи, чтобы заставить покинуть команду", – заявил Сахо.

Напомним, что Мамаду Сахо больше всего запомнился украинским болельщикам своим дублем в ворота сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2014, когда Франция победила 3:0 в ответном матче после поражения 0:2 в Киеве. Сейчас 35-летний француз играет за грузинский Торпедо Кутаиси.

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