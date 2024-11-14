Нападающий Бордо Энди Кэррол всеми силами пытается вытащить свой клуб с самого дна.

Жирондинцы сейчас выступают в National 2. В 11 туре Бордо победил Вандей Пуаре-сюр-Ви благодаря голу Энди Кэррола.

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Английский форвард получил передачу на границе штрафной площади и в касание пробил по воротам. Мяч залетел в правый угол. Этого было достаточно, чтобы Бордо одержал победу. Кэррол забил уже семь голов в шести матчах за жирондинцев. К слову, Энди – лучший бомбардир своей команды.

Бордо сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице National 2 группы B с 16 баллами. От первой строчки они отстают на восемь очков.

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