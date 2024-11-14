Экс-звезда Ливерпуля продолжает зажигать за легендарный клуб – видео очередного гола
Нападающий Бордо Энди Кэррол всеми силами пытается вытащить свой клуб с самого дна.
Жирондинцы сейчас выступают в National 2. В 11 туре Бордо победил Вандей Пуаре-сюр-Ви благодаря голу Энди Кэррола.
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Английский форвард получил передачу на границе штрафной площади и в касание пробил по воротам. Мяч залетел в правый угол. Этого было достаточно, чтобы Бордо одержал победу. Кэррол забил уже семь голов в шести матчах за жирондинцев. К слову, Энди – лучший бомбардир своей команды.
Бордо сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице National 2 группы B с 16 баллами. От первой строчки они отстают на восемь очков.
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