“Когда у вас нет футбола, проблемы становятся огромными. Когда вы играете, адреналин и дофамин – все это делает вас дальновидным и энергичным.

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Я подсел на кокаин и покурил немного травки. Насчет выпивки, то я мог жить без нее. Я не был алкоголиком. Я мог сидеть в доме с алкоголем и не пить его.

Был ли я зависим от кокаина? Какое-то время был. Я дошел до того, что думал, будто не могу без него ничего делать. Что было чушью, конечно, я мог. Сначала вы справляетесь с этим, вы можете принимать его раз в неделю, дважды в неделю, давать себе дополнительный третий день. В конце концов, это накапливается и захватывает вас", – цитирует экс-игрока BBC.

Напомним, что в своей игровой карьере Данни Мерфи выступал за Ливерпуль, Фулхэм, Тоттенхэм, Блэкберн и сборную Англии. За мерсисайдцев он сыграл в 249 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 39 ассистов. Мерфи в составе "красных" Кубок Англии, дважды Кубок лиги и Кубок УЕФА в 2001 году.

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