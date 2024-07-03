Энди Кэрролл на протяжении последних лет напоминает о себе только внефутбольными скандалами.

Бывший форвард сборной Англии и его жена Билли ужинали в лондонском ресторане Sexy Fish. Пара насладилась едой, несколькими бокалами напитков и направлялась к выходу.

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Впрочем, на улицу Кэрролл выкатился "клубком" в драке с каким-то незнакомцем, информирует The Sun. Тому удалось вырваться из объятий могучего футболиста и убежать. 35-летний Энди с разорванной футболкой бегал по проезжей части, громко ругался и жаждал наказать оппонента.

"Энди поссорился с парнем, когда они уже собирались уходить. Они оба вывалились на улицу. Все были шокированы, когда увидели, как он катится по лестнице с другим парнем.

Все произошло очень быстро. Билли была явно не в восторге. Парень просто исчез, когда охрана подбежала, чтобы вмешаться. У Энди была разорвана его элегантная белая футболка.

Люди пытались успокоить его, но он явно хотел продолжить, кричал: "Где он?". Я не обвиняю другого парня за то, что он сбежал. Нужно быть смелым, чтобы бросить вызов такому великану ростом 1,95", – рассказал один из очевидцев. Финал инцидента успели зафиксировать камеры. Форвард заметно шатался.

Напомним, наибольшую известность Кэррол получил благодаря переходу из Ньюкасла в Ливерпуль в 2011 году. Мерсисайдцы в то время побили свой трансферный рекорд, заплатив 41 млн евро, но нападающий тотально провалился. Прошлый сезон Кэрролл отбегал за Амьен – середняка французской Лиги 2.

Andy Carroll gets into boozy 1am scrap in Mayfair, leaving bystanders in shock pic.twitter.com/g5K4NKz5Kw — The Sun Football (@TheSunFootball) July 3, 2024

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