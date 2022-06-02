Экс-звезда "красных" стал новым главным тренером Ден Хаага, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт рассчитан на один сезон. Для 41-летнего Куйта это первый опыт работы со взрослой командой. Ранее он тренировал только родной Квик Бойз и молодежку Фейеноорда.

По итогам прошедшего сезона Ден Хааг остался во втором дивизионе Нидерландов. "Аисты" дошли до финала плей-офф за повышение, однако драматично проиграли Эксельсиору в серии пенальти.

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