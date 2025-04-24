Уже 5 лет швейцарский Базель не играл в Лиге чемпионов. Команда переживала затяжной кризис, но все изменилось после возвращения Джердана Шакири в родной клуб в 2024 году.

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33-летний швейцарец добавил команде опыта и, несмотря на свой возраст, продолжает тянуть коллектив Фабио Челестини к первой за 8 лет победы в чемпионате Швейцарии. В матче 33-го тура против Ивердона Шакири отметился голом и тремя ассистами.

Две голевые передачи экс-звезды Ливерпуля и Баварии и вовсе стали настоящими шедеврами. Официальный аккаунт чемпионата Швейцарии в X поделился видео этих ассистов.

Добавим, что в текущем сезоне Шакири сыграл 32 матча за Базель во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и 18 голевых передач.

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