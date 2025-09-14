Аль-Хиляль не включил Ренана Лоди в заявку на сезон. Бразилец в одностороннем порядке расторг соглашение с саудовским клубом.

"Я начал сезон-2025/26 с мотивацией принести клубу больше трофеев, не беспокоясь о том, что мне придется конкурировать с другими игроками. Но после предсезонной подготовки в Германии был удивлен, узнав, что не смогу играть в саудовской лиге. У меня будет возможность сыграть лишь в нескольких матчах Лиги чемпионов Азии.

Эта ситуация заставила меня задуматься о будущем. У меня еще много мечтаний в футболе, а в этом сезоне у меня не будет достаточно игрового времени. В течение последних нескольких недель я пытался оспорить это решение клуба, чтобы иметь возможность играть во всех матчах Аль-Хиляля. Но так и не получил ответа о том, как эту ситуацию можно решить мирным путем.

Поэтому я обратился за юридической консультацией и узнал, что меня не могут лишить права заниматься своей профессией. Принял решение отстаивать свои права, как любой работник, которому мешают выполнять работу. Я очень надеюсь, что ответственные органы рассмотрят мое дело как можно скорее, чтобы я мог вернуться к тому, что люблю, без каких-либо ограничений", – написал Лоди в своих соцсетях.

Аль-Хиляль пообещал принять юридические меры после того, как Лоди покинул расположение клуба.

