Экс-форвард Севильи, Монако и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер получил условный срок на 2 года за обвинение в сексуальном насилии.

Бен-Йеддер получил условный приговор за обвинение в сексуальном насилии, информирует RMC Sport. Экс-форвард сборной Франции предстал перед судом в Ницце по обвинению в сексуальном насилии в нетрезвом состоянии в автомобиле. Прокурор требовал приговорить 34-летнего футболиста к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, из которых 18 месяцев – условно.

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Суд признал Бен-Йеддера виновным по всем пунктам и назначил ему условное наказание сроком два года. Экс-капитан Монако также выплатит жертве компенсацию в размере 5 тысяч евро за моральный ущерб и возместит судебные расходы в размере 1500 евро. За отказ подчиниться требованиям полиции Бен-Йеддер лишён водительских прав на 6 месяцев и оштрафован на 5 тысяч евро.

В августе 2023 года Бен-Йеддер уже был обвинён в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии. Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Кроме того, 27 декабря футболист предстанет перед судом по обвинению в угрозах и психологическом насилии по отношению к бывшей жене.