– Как вам обновленный Кривбасс на старте нового сезона?

– В команде много новых футболистов, и нужно время, чтобы они адаптировались к УПЛ, к стране, к нашим условиям. Что-то конкретное говорить пока рано – все станет ясно, когда они начнут показывать себя на поле.

"Я не делю соперников по эмоциональным принципам": ван Леувен отреагировал на встречи УПЛ с экс-командами

– Изменения на всех звеньях принесут результат в моменте или это игра на длинную дистанцию?

– Как я уже говорил, для всего нужно время. Клуб изменил стратегию – многие ушли, много новых игроков пришло.

– Новому тренеру Кривбасса Патрику ван Леувену удастся перезагрузиться после двух подряд увольнений в Украине?

– О ван Леувене ничего не скажу, но два подряд увольнения – это сигнал. Уверен, что сделали много анализа, чтобы ошибки больше не повторялись.

– Кривбасс времен Юрия Вернидуба сильно отличается от команды Патрика?

– Конечно, все отличается: людей, которых брал Юрий Николаевич Вернидуб, почти не осталось, тренерский штаб другой, новый подход, новые футболисты, персонал. Это совсем другая команда, – заявил Дмитрий Хомченовский в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что после трех туров Кривбасс занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ с шестью очками.

Кривбасс удержал победу над Зарей в перестрелке с пятью голами – сейвы Кемкина спасли криворожан