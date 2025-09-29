Фламенго обыграл Коринтианс (1:2) в 25 туре чемпионата Бразилии. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серия А, 25-й тур

Коринтианс – Фламенго – 1:2

Голы: Альберто, 47 – Де Арраскаэта, 55, Араухо, 87

Нереализованный пенальти: Альберто, 14

Первый тайм абсолютно полностью был за Коринтианс. Уже в первые 15 минут хозяева могли выйти вперед, но Юри Альберто не смог реализовать 11-метровый. Фламенго допускал ошибки и слишком часто позволял сопернику бить по воротам, а сами создали лишь четыре момента.

После перерыва Альберто исправился и забил. Правда, для Коринтианса второй тайм оказался намного сложнее, поскольку Фламенго забрал инициативу и перевернул игру. Большой вклад в победу "красно-черных" сделал экс-игрок Карпат Хорхе Карраскаль. Он записал в свой актив две результативные передачи, ассистировал Де Арраскаети и Араухо. В итоге Фламенго победил.

Карраскаль находился в структуре Карпат с 2017 по 2020 годы. Хорхе также выступал за два московских клуба – ЦСКА и Динамо Москва.

К слову, в составе Коринтианса выступает Мемфис Депай, который играл за Барселону, Манчестер Юнайтед и Лион. Впрочем, в этом матче он не принимал участия из-за травмы.

