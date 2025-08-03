Фламенго в своих соцсетях объявил о переходе Хорхе Карраскаля. Колумбийский полузащитник подписал контракт с клубом до 2029 года.

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Хорхе Карраскаль в 2017 году присоединился к Карпатам, перейдя из Севильи. За львовян он отыграл в 41 матче, забив шесть мячей и отдал пять ассистов. Впрочем, надолго остаться в составе украинского клуба не удалось. Уже через год колумбиец вернулся в Севилью, а затем были аренды в Ривер Плейт, который выкупил игрока у Карпат в 2020 году.

Карраскаль вернулся в Европу, променяв Аргентину на Россию. В феврале 2022 году присоединился к московскому ЦСКА, а затем перешел в Динамо.

Фламенго заплатил московскому Динамо за трансфер Хорхе Карраскаля 12 миллионов евро. Напомним, что бразильский клуб участвовал в Клубном ЧМ-2025, дошел до 1/8 финала, где проиграл Баварии.

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