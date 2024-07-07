"Одной из самых больших ошибок было то, что итальянская сборная не играла по схеме с четырьмя защитниками. Есть игроки, которые не могут быть частью этой национальной сборной. Самое худшее, что у нас не было игроков с индивидуальностью.

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Невозможно, чтобы все игроки были не в форме, я видел страх в их глазах. Тренер должен привить определенный менталитет. Я не видел в глазах игроков, что они представляют свою страну. Не увидел желания. Когда я надевал футболку сборной Италии, она придавала мне сил. В этой сборной многие игроки боялись играть", – цитирует Раванелли Radio Deejay.

Напомним, что сборная Италии с трудом вышла из группы, после чего уступила Швейцарии в 1/8 финала (0:2).

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