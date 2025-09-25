Лига Европы, 1-й тур 1-й тур

Фрайбург – Базель – 2:1

Голы: Остергаге, 31, Эггенштайн, 57 – Отеле, 84

Мальме – Лудогорец – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8, (пен), Биле, 23

Црвена Звезда – Селтик – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 56

Фрайбург в первом матче справился с Базелем. В первом тайме гости могли дважды огорчить немецкий клуб, но голкипер сыграл надежно. Зато Фрайбург свой момент реализовал на 31 минуте. После перерыва хозяева вышли вперед, благодаря классному удару головой Эггенштайна. Казалось, что голкипер вытащил мяч, но он успел полностью пересечь линию. Немцы действовали острее, и имели несколько возможностей забить еще.

Лудогорец переиграл Мальме. Еще в первом тайме болгары оформили комфортное преимущество, забив два гола. Первый в свой актив записал Станич, реализовав пенальти, второй – Биле. Лудогорцу удавалось удерживать счет, но на 78 минуте Мальме сумел отыграть один мяч. Йонсен дальним ударом попал в сетку ворот.

Селтик предстоял тяжелый выезд к Црвене Звезде. В первом тайме "кельты" не могли пройти оборону сербов. Лишь раз гости сумели попасть в створ. Хозяева были немного активнее, но особого дискомфорта их удары не принесли Шмейхелю. После перерыва обе команды сумели забить, хотя игра была достаточно равной. Первым вышел вперед Селтик благодаря Ихеаначо, а вот за сербов отличился Арнаутович.

