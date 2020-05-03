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Экс-звезда Днепра сравнил гонорары украинских и французских команд в еврокубках в сезоне 1988/89

15:18 69 Читати українською
Экс-звезда Днепра сравнил гонорары украинских и французских команд в еврокубках в сезоне 1988/89
Эдуард Сон / Фото из открытых источников

Легендарный полузащитник днепровского клуба Эдуард Сон вспомнил, сколько зарабатывали футболисты за участие в матчах Кубка УЕФА.

"С Бордо Днепр играл дважды. Впервые в 1985 году, но тогда город был закрыт для иностранцев, поэтому мы играли в соседнем населенном пункте, как и все предыдущие матчи. А в 1988 году Бордо стал первой иностранной командой, которая приехала в Днепропетровск после перестройки. После того матча между лидерами Бордо и Днепра состоялась ужин.

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Было много игроков, в том числе и Жан Тигана. Он подходил к каждому столу, чтобы поговорить с нами через переводчика. Он поздравил нас, а потом спросил, какие у нас были бонусы за этот матч. Мы ответили: "150 долларов", после чего он рассмеялся. Оказалось, что им обещали по 6 тысяч долларов за матч!" – рассказал Сон в интервью изданию Footballski.

Напомним, тогда в домашнем матче Днепр расписал с Бордо боевую ничью 1:1, однако на выезде уступил 1:2 и выбыл из розыгрыша Кубка УЕФА-1988/89.

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Теги
Днепр Днепр Бордо Бордо Лига Европы футбольные финансы Эдуард Сон
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