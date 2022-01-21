Верона активно начала, разыгрывая мяч на половине поля соперника всю первую треть тайма. Но забила Болонья на 14-й минуте. Голкипер Лукаш Скорупски выбил сферу к штрафной соперника, игроки Болоньи поборолись и мяч оказался у Рикардо Орсолини. Полузащитник "россоблу" после отскока от газона пробил четко в левый нижний угол. Лоренцо Монтипо был бессилен!

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Лучший момент сравнять "желто-синие" имели на 26 минуте, когда Лазович с лёта пробивал с линии штрафной. Мяч просвистел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Верона не сдавалась и выглядела значительно интереснее, а потому то, что счет на табло стал ровным, было закономерно. Лазович с левого фланга прострелил, а Капрари на ближней стойке пяткой переправил круглого в ворота. Через 7 минут раздался свисток на перерыв.

После перерыва подопечные Игоря Тудора выглядели куда симпатичнее, чем команда Синиши Михайловича. Более того, Верона усиливала атаку, а выход на поле Николы Калинича вместо Ивана Илича стал решающим. На 86-й минуте "желто-синие" разогнали контратаку левым флангом, Адриен Тамез подал в штрафную, а бывшая звезда Днепра головой забил, поставив точку во встрече.

Верона набрала 33 зачетных балла и временно поднялась на девятое место в турнирной таблице Серии А. Болонья с 27 пунктами так и осталась на 13-й строчке.