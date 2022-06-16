Полузащитник Палмейраса Дуду рассказал, как ему было пребывать в одной команде с легендой украинского футбола – Андреем Шевченко.

"Шевченко был тихий, ему нравились бразильцы, но пришло время, когда он целую неделю отсутствовал. Прилетал в пятницу, тренировался, играл в субботу и улетал.

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Он всю неделю оставался в Лондоне, приезжал играть и возвращался туда", – цитирует Дуду UOL Esporte.

Напомним, бразилец выступал за Динамо с 2011 по 2015 годы. Шевченко же во второй период в Киеве играл с 2009 по 2012 годы, после чего завершил карьеру.

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