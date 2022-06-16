Экс-звезда Динамо вспомнил сотрудничество с Шевченко – легенда мог отсутствовать в команде неделю
11:21 - Читати українською
Полузащитник Палмейраса Дуду рассказал, как ему было пребывать в одной команде с легендой украинского футбола – Андреем Шевченко.
"Шевченко был тихий, ему нравились бразильцы, но пришло время, когда он целую неделю отсутствовал. Прилетал в пятницу, тренировался, играл в субботу и улетал.
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Он всю неделю оставался в Лондоне, приезжал играть и возвращался туда", – цитирует Дуду UOL Esporte.
Напомним, бразилец выступал за Динамо с 2011 по 2015 годы. Шевченко же во второй период в Киеве играл с 2009 по 2012 годы, после чего завершил карьеру.
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