Виторино Антунеш официально возглавил команду Фреамунде U-15, сообщает пресс-служба клуба.

Экс-звезда Динамо вернулся в свой родной португальский клуб этим летом, сразу после завершения карьеры, и решил начать тренерскую деятельность.

Напомним, португальский защитник выступал за киевское Динамо с февраля 2015-го по июль 2017-го. В общем, Виторино провел за "бело-синих" 79 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

