Бразильский суд выдал ордер на арест 41-летнего экс-футболиста, информирует Globo Esporte. Причина – неуплата алиментов в период с июля 2020 года по май 2025 года. Общий долг составляет 2 077 524 бразильских реалов (около 371 490 долларов).

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Клебер рискует загреметь за решетку на 60 дней. Худшего можно избежать, если он согласится заплатить всю сумму долга. Издание пыталось связаться с экс-форвардом, но не получило ответа. Адвокаты Клебера заявили, что еще не имеют доступа к решению суда.

Напомним, бразилец выступал за Динамо в 2004-2008 годах. В составе киевлян нападающий провел 105 матчей, оформив 36 голов и 16 ассистов. Карьеру игрока Клебер завершил в 2020-м.

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