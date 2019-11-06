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Экс-звезда Динамо продолжит карьеру в любительском клубе из Франции

12:15 170 Читати українською
Экс-звезда Динамо продолжит карьеру в любительском клубе из Франции
Исмаэль Бангура / Foot News

Бывший форвард Динамо Исмаэль Бангура присоединился к французскому Мюлузу.

Исмаэль Бангура присоединился к любительскому Мюлузу на правах свободного агента, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

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Отметим, что последним клубом гвинейского форварда стал Аль-Раед, с которым завершился контракт в июле 2019 года. Мюлуз выступает в четвертом по силе футбольном дивизионе Франции.

Напомним, Бангура выступал за Динамо в период с 2007 по 2009 годы, проведя 68 матчей и отметившись 37 забитыми мячами.

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