Экс-звезда Динамо продолжит карьеру в любительском клубе из Франции

Овертайм — 12:00 268
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Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав Ребров
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Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"Сборная Украины — 10:20 622
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Копенгаген – Динамо: Михайличенко взял 21 игрока на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:28 406
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Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 503
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Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига чемпионов — 5 нояб 609