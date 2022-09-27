Бывший легионер Динамо Дьемерси Мбокани снова будет выступать в чемпионате Бельгии.

Опытный центрфорвард вновь оказался там, где обрел свой звездный статус. Бельгийский Васланд-Беверен подписал Мбокани на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

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Заметим, что Бевенер станет 10-м клубом в карьере 36-летнего конголезца. Интересно, что в свой дебютный сезон в чемпионате Бельгии (2006/07) Мбокани отметился хет-триком в воротах своей новой команды. В целом Дьемерси в той кампании забил всего 4 гола.

К слову, прошлый сезон форвард, который в свое время играл за киевское Динамо, провел в Кувейте. Правда, этот этап карьеры Мбокани оказался провальным – всего два матча в составе клуба Аль-Кувейт.