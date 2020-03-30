Ленс получил строгое предупреждение – он может остаться без клуба

Турецкий Бешикташ может прекратить сотрудничество с полузащитником Джермейном Ленсом, который пытается вернуться на родину несмотря на карантин.

В связи приостановлением сезона Ленс стремится вернуться в Нидерланды, однако Бешикташ отказывается его отпускать, информирует Hurriyet.

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В итоге, ситуация дошла до состояния практически открытого конфликта – спортивный директор Бешикташа Эрдал Торуногуллари пригрозил Ленсу расторжением контракта в случае, если он все-таки покинет Стамбул.

"Он хочет вернуться в Нидерланды, но я тоже не могу никуда уехать. Нужно оставаться там, где вы есть. И у нас у всех тоже есть дети... Если кто-то хочет уехать, хотя наш президент попросил всех остаться в Стамбуле, то мы можем отпустить его путем расторжения контракта, как было в случае с Оби Микелем и Трабзонспором", – сказал Торуногуллари.

К слову, в текущем сезоне Ленс сыграл за Бешикташ 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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