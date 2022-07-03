Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович продолжит выступления в чемпионате Австралии, однако в другом коллективе.

Вестерн Сидней Вондерерс в своем официальном твиттере сообщил о приходе Милоша Нинковича.

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Бывшим клубом серба был ФК Сидней, а перебрался в новый клуб бесплатно. Милош уже 8 лет выступает в чемпионате Австралии.

Напомним, Нинкович выступал за киевское Динамо с 2004 по 2013 годы, в общей сложности сыграв в 160 матчах, отличившись 15 голами и 16 ассистами.

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