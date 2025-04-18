В пятницу, 18 апреля, в Первой лиге состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига Первая лига

Чемпионская группа, 3-й тур

Металлист – ЮКСА – 0:2

Голы: Ситников, 33, Селин, 52

Агробизнес – Кудривка – 0:2

Голы: Рогозинский, 45, Тепляков, 85

Группа выбывания, 4-й тур

Прикарпатье – Диназ – 4:2

Голы: Цюцюра, 33 (п.), 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоев, 47

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В борьбе за выход в УПЛ ЮКСА в гостях одолела Металлист. "Христиане" наконец прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию, удовлетворившись двумя голами в ворота харьковчан.

Интересно, что автором второго гола стал экс-защитник Металлиста Евгений Селин. После 3-х туров ЮКСА идет в турнирной таблице Чемпионской группы на шестой строчке, имея в своем активе 26 очков. От зоны переходных матчей команда из села Тарасовка отстает на 2 пункта.

В еще одном поединке Агробизнес на своем поле неожиданно уступил Кудровке и продлил катастрофическую серию без побед уже до восьми матчей. Победа позволила Кудровке вытеснить команду Александра Чижевского со второй строчки и сравняться по очкам – у обеих команд отныне по 29 баллов. Лидер группы – Эпицентр – опережает их на 6 пунктов.

В группе выбывания Прикарпатье разбило Диназ. Франковцы выстрелили дуплетом Цюцюры и Хомы и смогли подняться на третью строчку турнирной таблицы. Диназ, в свою очередь, продолжает оставаться одним из главных претендентов на вылет – вышгородцы предпоследние.

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