Экс-звезда Динамо нокаутировал Металлист, Прикарпатье с двойным дуплетом било аутсайдера, фиаско Агробизнеса: Первая лига
В пятницу, 18 апреля, в Первой лиге состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Украина, Первая лига Первая лига
Чемпионская группа, 3-й тур
Металлист – ЮКСА – 0:2
Голы: Ситников, 33, Селин, 52
Агробизнес – Кудривка – 0:2
Голы: Рогозинский, 45, Тепляков, 85
Группа выбывания, 4-й тур
Прикарпатье – Диназ – 4:2
Голы: Цюцюра, 33 (п.), 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоев, 47
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В борьбе за выход в УПЛ ЮКСА в гостях одолела Металлист. "Христиане" наконец прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию, удовлетворившись двумя голами в ворота харьковчан.
Интересно, что автором второго гола стал экс-защитник Металлиста Евгений Селин. После 3-х туров ЮКСА идет в турнирной таблице Чемпионской группы на шестой строчке, имея в своем активе 26 очков. От зоны переходных матчей команда из села Тарасовка отстает на 2 пункта.
В еще одном поединке Агробизнес на своем поле неожиданно уступил Кудровке и продлил катастрофическую серию без побед уже до восьми матчей. Победа позволила Кудровке вытеснить команду Александра Чижевского со второй строчки и сравняться по очкам – у обеих команд отныне по 29 баллов. Лидер группы – Эпицентр – опережает их на 6 пунктов.
В группе выбывания Прикарпатье разбило Диназ. Франковцы выстрелили дуплетом Цюцюры и Хомы и смогли подняться на третью строчку турнирной таблицы. Диназ, в свою очередь, продолжает оставаться одним из главных претендентов на вылет – вышгородцы предпоследние.
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