Экс-звезда Динамо назвал условие, при котором мог бы вернуться в Киев
Словенский вингер Беньямин Вербич оценил вероятность своего возвращения в Динамо.
– Также в СМИ была информация о твоем втором приходе в Динамо как раз зимой 2024 года. Действительно ли у тебя была возможность вернуться в Киев?
– На этот вопрос я не могу тебе ответить, извини. Это такой вопрос... Могу лишь сказать, что я очень люблю Динамо.
– А в будущем твое возвращение в Динамо возможно?
– Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, это мой дом. Если бы не война, то все было бы иначе. Жаль.
– То есть если бы не война, ты бы до сих пор мог выступать за динамовцев Киева?
– Да, вполне возможно. Мне все нравилось в Динамо. Думаю, что в этом клубе я провел лучшие годы своей карьеры, – заявил Вербич в интервью Украинскому футболу.
Напомним, что 31-летний словенец покинул киевский клуб в 2022 году, перейдя в Панатинаикос на правах свободного агента. С января 2025 года Вербич выступает за греческий Левадиакос.
