– Также в СМИ была информация о твоем втором приходе в Динамо как раз зимой 2024 года. Действительно ли у тебя была возможность вернуться в Киев?

– На этот вопрос я не могу тебе ответить, извини. Это такой вопрос... Могу лишь сказать, что я очень люблю Динамо.

Защитник Динамо оценил свой результативный старт сезона – объяснил, почему в прошлом не удавалось

– А в будущем твое возвращение в Динамо возможно?

– Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, это мой дом. Если бы не война, то все было бы иначе. Жаль.

– То есть если бы не война, ты бы до сих пор мог выступать за динамовцев Киева?

– Да, вполне возможно. Мне все нравилось в Динамо. Думаю, что в этом клубе я провел лучшие годы своей карьеры, – заявил Вербич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что 31-летний словенец покинул киевский клуб в 2022 году, перейдя в Панатинаикос на правах свободного агента. С января 2025 года Вербич выступает за греческий Левадиакос.

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов