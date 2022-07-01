О назначении 38-летнего сенегальца наставником молодежки клуб сообщил на своей странице в Facebook.

Диакате: В Динамо меня называли "Нигер"

Эксельсиор Виртон выступает во втором дивизионе Бельгии – основная команда заняла 8-е место турнирной таблицы сезона 2021/22. Для Диакате это уже не первый опыт тренерской карьеры. Ранее экс-динамовец три года работал в малоизвестном французском клубе Вандевр.

Напомним, Диакате выступал за Динамо с 2007 по 2011 год (с перерывами в аренду в Лион и Сент-Этьен). Также поиграл за Нанси, Гранаду и ряд малоизвестных клубов. За сборную Сенегала центральный защитник провел 39 поединков.

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