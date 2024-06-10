Наставник сборной Словении Матяж Кек заявил, что участие бывшего вингера Динамо Беньямина Вербича в чемпионате Европы находится под вопросом.

"Если у Беньямина Вербича, Петара Стояновича и Михи Блажича нет возможности тренироваться на нужном уровне, придется их менять.

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Подожду еще 2-3 дня, иначе придется делать изменения. Без тренировок это невозможно. Нам нужны здоровые и хорошо подготовленные игроки, потому что нам понадобятся темп и агрессивность", – цитирует Кека Futbolfantasy.com.

Напомним, сборная Словении в групповом турнире Евро-2024 сыграет с Англией, Данией и Сербией.

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