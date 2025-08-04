"Динамо могло вернуть Беньямина Вербича. Он полгода назад покинул Панатинаикос и играл за другую греческую команду (Левадиакос – прим.). Сейчас он свободный агент.

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Вербич приезжал на сборы Динамо в Австрию, и не просто в гости. Там действительно были какие-то переговоры, которые не увенчались успехом. Где-то были разногласия в финансовых составляющих", – рассказал Бурбас в новом выпуске шоу BurBuzz.

Напомним, Вербич выступал за Динамо с 2018-го по лето 2022-го годов, когда бесплатно перебрался в греческий Панатинаикос. После этого он перешел в Левадиакос, с которым у словенца завершился контракт 1 июля этого года, но чуть позже стороны возобновили сотрудничество. В составе Динамо Беньямин провел 121 матч, в которых отметился 37 голами и 12 результативными передачами.

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