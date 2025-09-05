"Откровенно говоря, меня приятно удивил трансфер Бленуце в Динамо Киев. Если он оказался в этой команде, значит, является нападающим с очень большими качествами. Не каждый попадает в Динамо, не смотрите на то, что Украина сейчас в состоянии войны. Скаутский отдел клуба работает очень тщательно, независимо от проблем в стране. Да, легко кого-то предложить, но попасть в Динамо непросто – игроков мониторят очень серьезно.

Считаю, что румынский клуб получила достаточно хорошую сумму, учитывая нынешние условия в Украине. Это поможет решить часть проблем, с которыми он сталкивается. Мы тоже были соперниками с Университатя и в первой лиге, и в Лиге 2. Стиль игры Бленуце хорошо подходит к стилю Динамо, а еще для него будет плюсом то, что он знает язык.

Я слышал, что Динамо продало одного нападающего в Жирону, и теперь Бленуце должен заменить его. Динамо проводит матчи чемпионата в Киеве, а в еврокубках играли и в Польше", – поделился Чернат в комментарии Prosport.ro.

Напомним, 3-го сентября Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуцы из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.

