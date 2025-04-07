Экс-звезда Динамо дебютировал с победы за новый клуб – великое возвращение на поле за более 4 месяцев
7 апреля 16:54 - Читати українською
Уругваец Карлос де Пена сумел помочь Коритиби одержать важную победу.
Бразилия, Серия Б
Коритиба – Вила Нова – 1:0
Гол: Хосуэ, 90+7 (пен).
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Карло де Пена недавно присоединился к Коритибе и уже дебютировал за новую команду. Экс-полузащитник Динамо вышел на поле на 59 минуте. Он впервые сыграл за более чем 4 места. Ранее он выступал за Байю.
Коритиба в тяжелом матче одолела Вила Нову, а единственный гол с пенальти был забит на последних секундах встречи.
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