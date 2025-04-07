Бразилия, Серия Б

Коритиба – Вила Нова – 1:0

Гол: Хосуэ, 90+7 (пен).

Легенда Шахтера голом приобщился к разгрому команды экс-звезды Динамо – видео эффектных действий

Карло де Пена недавно присоединился к Коритибе и уже дебютировал за новую команду. Экс-полузащитник Динамо вышел на поле на 59 минуте. Он впервые сыграл за более чем 4 места. Ранее он выступал за Байю.

Коритиба в тяжелом матче одолела Вила Нову, а единственный гол с пенальти был забит на последних секундах встречи.