Новичком клуба стал украинский полузащитник Денис Янаков, который присоединился к команде на правах свободного агента, сообщает пресс-служба Эпицентра. Срок нового соглашения пока не разглашается.

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26-летний Янаков – воспитанник запорожского футбола, который впоследствии продолжил развитие в академии Динамо. В составе юношеских команд киевского гранда он провел четыре года и отметился 8 голами в 8 матчах Юношеской лиги УЕФА.

Позже выступал за Арсенал, Зарю, Ингулец, Полесье, Верес и Черноморец, который в прошлом сезоне вылетел в Первую лигу. На его счету 102 поединка в профессиональном футболе, из которых 54 – в элите, а также 25 голов и 9 результативных передач.

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