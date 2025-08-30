Как информирует Portalleodias, Давид Луис угрожал бывшей любовнице Карол Кавалканти и заплатил 100 тысяч реалов за молчание об их отношениях.

Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов: полный список из 36 клубов

Защитник якобы посылал сообщения, в которых упоминал дело Элизы Самудио (прим. модель, которую в 2010 году убил вратарь Бруно Соуза). В одном из сообщений Давид Луис, предположительно, намекнул, что Карол может "исчезнуть".

Женщина обратилась в полицию, рассказав, что у нее были короткие отношения с игроком, который тогда выступал за Форталезу. Кавалканти заявила, что Давид Луис начал угрожать ей и преследовать после того, как она отказалась от секса втроем.

Издание отмечает, что суд запретил Давиду Луису приближаться к девушке ближе чем на 100 метров, связываться с ней любым способом, посещать ее дом или место работы, а также публиковать информацию или изображения, касающиеся ее, в социальных сетях и виртуальных пространствах. Если защитник нарушит постановление суда, то ему может грозить от двух до пяти лет заключения.

Напомним, Давид Луис выступал за Челси и ПСЖ. С лондонцами он выигрывал Лигу чемпионов, а сейчас выступает за греческий Пафос.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2025/26 – Забарный, Трубин, Яремчук и другие украинцы получили соперников