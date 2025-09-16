Хуан Мата, покинув Европу, отправился в Японию, где играл за Виссел Кобе, а затем попробовал свои силы в чемпионате Австралии в составе Вестерн Сидней.

Мата провел в Вестерн Сидней лишь один сезон. Хуан решил не завершать карьеру в 37 лет и уже нашел новую команду. Как сообщает AS, испанец присоединился к одной из самых известных команд Австралии – Мельбурна. Хавбек подписал контракт с клубом на один год.

Напомним, Мата выступал за Валенсию, Челси, Манчестер Юнайтед и Галатасарай. С лондонцами он выигрывал Лигу чемпионов. Трофей Лиги Европы он поднимал с обоими английскими клубами, за которые играл. Мата регулярно вызывался в сборную Испании, с которой выиграл чемпионат мира в 2010 году и чемпионат Европы-2012.

