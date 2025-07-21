Джованни Рейна договорился об условиях контракта с Пармой.

Левый вингер дортмундской Боруссии Джованни Рейна приближается к переходу в Парму, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 22-летний американец уже договорился об условиях личного контракта на 4 сезона.

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Между клубами пока продолжаются переговоры. Потенциальная сумма трансфера – 6 миллионов евро + 2 миллиона бонусами. Американец подпишет трехлетний контракт.

В сезоне 2019/20 Рейна ярко стартовал в Боруссии, однако его прогрессу помешали травмы. В прошлом сезоне Рейна забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 25 матчах за "шмелей".

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