Экс-звезда Бока Хуниорс оправдал опоздание на тренировку к Сампаоли тем, что его похитили инопланетяне

Аргентинский полузащитник Густаво Лоренсетти считает, что его одноклубника в Универсидад де Чили Гильермо Марино похищали инопланетяне.

"Гильермо говорит, что опоздал на одну из тренировок из-за того, что его похитили инопланетяне. Он подробно рассказал все подробности и описал свои ощущения. Бывает, что игрок говорит: "Я исчез и вернулся через два дня, потому что меня похитили инопланетяне". Но Гилль не такой. Он был очень правильным парнем. Все это знают.

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Он начал объяснять, что внезапно потерялся, после чего его похитили. По словам Гильермо, инопланетяне извлекают из человека душу, анализируют ее и все это время следят за тобой. Что-то вроде этого. Честно говоря, я верю в инопланетян. Гильермо все хорошо объяснил, и мы должны верить ему.

Честно, я не знаю, рассказал ли Гилль ту же историю Сампаоли (тогдашний наставник Универсидад де Чили. – прим.). Они, видимо, пообщались после этого. Но, зная Гильермо, я думаю, тренер должен ему поверить. Что вы можете сказать? Это достойно Discovery Channel или чего-то такого", – цитирует Лоренсетти Goal.com со ссылкой на Lado B.

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