Рафинья начинал профессиональную карьеру в бразильском клубе Куритиба, а затем перешел в Шальке в 2005 году. Наибольшую известность защитник получил, выступая за Баварию. Бразилец также играл за Дженоа, Фламенго, Олимпиакос, Гремио, Сан-Паулу.

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"Я давно это планировал, но сегодня официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста... Мне жаль. Это совершенно особенный момент в моей жизни... Это был долгий путь, и я хочу прежде всего поблагодарить Бога, который обеспечил мне прекрасную карьеру. Я не ожидал, что достигну того, чего достиг. Я был благословлен, реализовался в своей профессии. У меня замечательная семья. И сегодня этот этап подходит к концу: я больше не буду играть на профессиональном уровне", – цитирует бразильского защитника ESPN.

В составе Баварии Рафинья 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на Клубном чемпионате мира.

Среди трофеев игрока есть Кубок Либертадорес, завоеванный с Фламенго в 2019 году. Дважды он становился чемпионом Бразилии, один раз взял Кубок страны и дважды – Суперкубок. Также Рафинья является чемпионом и обладателем Кубка Греции.