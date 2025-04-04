В мексиканском чемпионате после перехода Серхио Рамоса в Монтеррей продолжаются скандалы. Правда, теперь в громком инциденте принял участие не сам экс-капитан Реала, а его наставник Мартин Демикелис, сообщает Marca.

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Бывший игрок Баварии, Ман Сити и сборной Аргентины учинил ссору со своим подопечным Серхио Каналесом, после чего полузащитник Монтеррея получил рану и ему наложили 10 швов. Игроки команды отрицают факт физического насилия со стороны Демикелиса и заявляют, что Каналес в порыве ярости просто сильно ударил дверь. Теперь его участие в игре против Гвадалахары под вопросом.

"В каждом виде спорта в командах возникают споры, это нормально, я люблю слушать мнения своих футболистов", – заявил Демикелис после инцидента.

Напомним, что Монтеррей пока идет на 9 месте в чемпионате Мексики и чтобы попасть в восьмерку лучших команд, подопечным Демикелиса необходимо побеждать Гвадалахару в следующем туре.

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