Брюгге разбил Монако в матче 1-го тура – Трезольди, Оньедика и Ванакен еще в первом тайме оформили разгромное преимущество, а Диахон забил четвертый мяч во втором тайме. Монегаски отквитали один мяч – на 90+1 минуте Фати немного подсластил пилюлю для команды из Франции.

Очередной шедевр Гримальдо не спас Байер от потери очков в Копенгагене, Брюгге сокрушил Монако

Как отмечает Marca, этот гол стал для бывшего вингера Барселоны первым за 679 дней. В последний раз до этой игры Фати забивал в составе Брайтона в матче Лиги Европы против Аякса. Стоит добавить, что за Барселону Ансу забивал в последний раз аж 4 июня 2023 года (в ворота Сельты), а в Лиге чемпионов аж 2 ноября 2021 года в ворота Динамо.