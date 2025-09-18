Палмейрас одолел Ривер Плейт (2:1) в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Результат и видеообзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес, 1/4 финала

Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 1:2

Голы: Мартинес-Куарта, 89 – Гомес, 6, Роке, 41

Палмейрас обыграл Ривер Плейт, сделав шаг к следующей стадии Кубка Либертадорес. Победный гол в составе бразильского клуба забил Витор Роке.

Бывший нападающий Барселоны в последних восьми матчах оформил семь голов и четыре ассиста, вернув свою лучшую форму.

Первый гол в матче забил защитник из Парагвая Густаво Гомес. Это его 14-й мяч во всех турнирах Кубка Либертадорес. Он превзошел рекорд чилийца Рубена Эспинозы, который за карьеру забил 13 голов, став таким образом самым результативным защитником в истории турнира.

Ответный матч между Палмейрасом и Ривер Плейтом состоится 25 сентября.