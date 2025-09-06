Ганси Флик пополнит свой тренерский штаб экс-хавбеком Тьяго Алькантарой, который будет работать на протяжении сезона с Барселоной. Об этом информирует Què T'hi Jugues.

Тьяго Алькантара уже был частью штаба Флика летом 2024 года. Тогда он проработал лишь один месяц, но немецкий специалист высоко оценил его работу.

34-летний экс-полузащитник – воспитанник Барселоны. Алькантара выступал за основной состав команды с 2011 по 2013 год, получив с командой четыре титула чемпиона Испании. Также выступал за Баварию и Ливерпуль, с которыми выигрывал Лигу чемпионов.

