Перед игрой между Форталезой и Коло-Коло в Кубке Либертадорес болельщики попали в ужасную давку.

Матч между чилийским Коло-Коло и бразильской Форталезой был прерван на 70-й минуте при счете 0:0, когда болельщики на трибунах начали протестовать против замалчивания силовиками смертельного инцидента.

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Весь состав Форталезы убежал в раздевалку после беспорядков на трибунах, а футболисты Коло-Коло во главе с капитаном Эстебаном Павесом и экс-игроком Барселоны Артуро Видалем пытались успокоить своих фанатов.

Прокурор региона Франсиско Моралес заявил, что группа болельщиков пыталась незаконно попасть на стадион Монументаль и полиция препятствовала им войти.

"Возникла давка, в результате которой упал забор. Сейчас мы выясняем, причастен ли к смертям автомобиль полиции", – цитирует прокурора ESPN.

Позже с заявлением выступили и официальные футбольные органы.

"КОНМЕБОЛ в отчаянии после гибели двух болельщиков возле стадиона Монументаль перед началом матча между Коло-Коло и Форталезой. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям и близким", – заявили в руководящей футбольной организации Южной Америки.

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