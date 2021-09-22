Бывший полузащитник "блаугранас" Александр Глеб считает, что Роберто Де Дзерби под силу завоевать сегодня первый титул в Украине.

"Думаю, игра будет напряженной. Обе команды очень сильные и показывают зрелищный футбол. Я смотрел и Шахтер, смотрел и Динамо Киев. Обе команды мне понравились.

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В Динамо много талантливых молодых украинцев. У них футбол организованный и интересный, много индивидуально сильных футболистов. У Шахтера практически все бразильцы. Им сам бог велел играть в красивый футбол. Ставлю на Шахтер, что победят 2:1", – сказал Глеб в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:00.

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