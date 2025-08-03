Ансу Фати летом сменил Барселону на солнечное Монако. Клуб из княжества арендовал игрока с возможностью выкупа.

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В сезоне 2024/2025 Фати почти не играл за Барселону. Ганси Флик выделил вингеру лишь 298 минут во всех турнирах. Ансу с момента перехода в Монако не сыграл ни одной минуты в товарищеских матчах. Как сообщает Cadena ser, у нападающего нет травмы.

Окружение Фати отмечает, что тренерский штаб монегасков пытается улучшить физическую форму игрока, а уже потом добавлять его в состав. Поэтому не факт, что испанец будет готов к старту Лиги 1.

Кроме того, представители Фати отмечают, что подготовка, которую Ансу проходит в Монако, является более специфической и лучшей, чем та, что он имел до этого в Барселоне.

Напомним, что Монако сыграет первый матч в Лиге 1 уже 16 августа. Соперником монегасков будет Гавр.

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