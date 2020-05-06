toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Экс-звезда Барселоны пророчит Мбаппе большое будущее в Реале

19:17 48 Читати українською
Экс-звезда Барселоны пророчит Мбаппе большое будущее в Реале
Килиан Мбаппе / Getty images

Бывший полузащитник Барселоны Сеск Фабрегас, который сейчас выступает за Монако, не сомневается, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет заиграть в Реале.

"Он очень способный парень, который хочет быть лучшим. Благодаря тому, как он играет, ему будет очень легко адаптироваться в мадридском Реале", – цитирует Фабрегаса AS со ссылкой на RTVE

Мбаппе продлит сотрудничество с ПСЖ при одном условии

Напомним, за Мбаппе охотится ряд топ-клубов Европы, среди которых и Барселона. Фаворитом на 21-летнего форварда выступает Реал. Правда, мадридцы питают надежды, что Килиан не подпишет с ПСЖ новый контракт. Тогда следующим летом (за год до истечения срока соглашения) можно будет вести переговоры с позиции силы.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами. К слову, Килиан является самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt. Француза оценивают в 180 млн евро.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Виллиан выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры, – СМИ
00:15
2567
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
12
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук