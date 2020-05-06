Экс-звезда Барселоны пророчит Мбаппе большое будущее в Реале

Бывший полузащитник Барселоны Сеск Фабрегас, который сейчас выступает за Монако, не сомневается, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет заиграть в Реале.

"Он очень способный парень, который хочет быть лучшим. Благодаря тому, как он играет, ему будет очень легко адаптироваться в мадридском Реале", – цитирует Фабрегаса AS со ссылкой на RTVE

Мбаппе продлит сотрудничество с ПСЖ при одном условии

Напомним, за Мбаппе охотится ряд топ-клубов Европы, среди которых и Барселона. Фаворитом на 21-летнего форварда выступает Реал. Правда, мадридцы питают надежды, что Килиан не подпишет с ПСЖ новый контракт. Тогда следующим летом (за год до истечения срока соглашения) можно будет вести переговоры с позиции силы.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами. К слову, Килиан является самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt. Француза оценивают в 180 млн евро.

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