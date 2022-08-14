Защитник Марк Бартра уже покинул Бетис и завершает свой трансфер в Трабзонспор.

Чемпион Турции 2021/22, который готовится к решающим матчам квалификации ЛЧ против Копенгагена, усилится опытным Марком Бартрой. Экс-защитник сборной Испании уже вылетел в Турцию, чтобы завершить свой переход в Трабзонспор. Соответствующее видео клуб выложил в своем Twitter.

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У 31-летнего испанца возникли определенные разногласия с наставником Бетиса, о чем заявил сам Мануэль Пеллегрини. "У нас были некоторые дискуссии, поэтому Марк решил покинуть клуб", – цитирует Пеллегрини Фабрицио Романо.

Бартра является воспитанником Барселоны, за которую сыграл 103 матча (6 голов, 6 ассистов) и стал двукратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным чемпионом Испании. В 2016-м перешел в Боруссию Дортмунд, а цвета Бетиса защищал с января 2018-го (146 матчей, 7 голов).

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